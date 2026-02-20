Скидки
«Хонда» раскрыла причины остановки Алонсо и призналась, что у неё заканчиваются запчасти

Компания «Хонда» сообщила о причинах проблем на машине «Астон Мартин» двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо во время второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне. Причиной остановки Алонсо стала проблема с батарейкой.

«Наш последний заезд с Фернандо Алонсо вчера показал проблему, связанную с батареей, что повлияло на план тестов «Астон Мартин». С тех пор мы проводим симуляции на тестовом стенде «Хонды» в Сакуре. Из-за этого и недостатка запчастей силовой установки мы изменили сегодняшний план заездов: он сильно ограничен и будет состоять только из коротких серий кругов», — гласит заявление компании.

Напомним, «Астон Мартин» неоднократно сталкивался с различными проблемами с болидом в ходе предсезонной подготовки.

