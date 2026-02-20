Тесты в Бахрейне были прерваны красными флагами из-за остановки Антонелли

Третий день заключительных предсезонных тестов Формулы-1 был прерван красными флагами из-за остановки итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Причиной остановки Антонелли стали технические проблемы на автомобиле.
Фото: Кадр из трансляции
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
График участия пилотов (утро/день):
«Макларен»: Оскар Пиастри/Ландо Норрис;
«Мерседес»: Андреа Кими Антонелли/Джордж Расселл;
«Ред Булл»: Исак Хаджар/Макс Ферстаппен;
«Феррари»: уточняется;
«Уильямс»: Карлос Сайнс (весь день);
«Рейсинг Буллз»: Арвид Линдблад (весь день);
«Астон Мартин»: Лэнс Стролл (весь день);
«Хаас»: Эстебан Окон/Оливер Берман;
«Ауди»: Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;
«Альпин»: Пьер Гасли;
«Кадиллак»: Серхио Перес/Валттери Боттас.