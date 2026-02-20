Скидки
«Ред Булл» выиграл первую гонку Supercars после перехода на «Форд»

Комментарии

Пилот команды «Ред Булл» в австралийском чемпионате Supercars Брок Фини выиграл первую гонку сезона-2026, прошедшую в Сиднее.

Для команды эта победа стала первой после смены автопроизводителя — коллектив перешёл с техники «Шевроле» на «Форд».

Вторым к финишу пришёл пилот команды Blanchard Racing Team Аарон Кэмерон, третьим финишировал его напарник Джеймс Голдинг.

Действующий чемпион серии Чаз Мостерт пришёл к финишу на 15-й позиции. Для Мостерта и команды Walkinshaw TWG Racing эта гонка стала первой с «Тойотой». Лучшей из «Тойот» в дебюте в серии стала машина под номером 8 под управлением Андре Хеймгартнера — он пришёл к финишу восьмым.

Repco Supercars. Сидней. Первая гонка

1. Брок Фини (Triple Eight Race Engineering/Red Bull AMPOL) — 26 кругов.
2. Аарон Кэмерон (Blanchard Racing Team) +2.934.
3. Джеймс Голдинг (Blanchard Racing Team) +4.148.
4. Мэттью Пэйн (Grove Racing) +5.860.
5. Кэмерон Уотерс (Tickford Racing) +7.346.
6. Антон де Паскуале (Team 18) +7.661.
7. Уилл Браун (Triple Eight Race Engineering/Red Bull AMPOL) +10.356.
8. Андре Хаймгартнер (Brad Jones Racing) +10.708.
9. Томас Рэндл (Tickford Racing) +15.421.
10. Броди Костеки (Dick Johnson Racing) +17.895.

