Формула-1 планирует снова провести общую презентацию команд в 2027 году

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что в 2027 году чемпионат вернётся к формату проведения одних предсезонных тестов.

«В следующем году мы вернёмся к формату проведения одной тестовой сессии перед стартом сезона. И мы также рассматриваем вариант с возможностью проведения общей презентации с участием всех команд. Это оказало значительное влияние, своего рода 25-я гонка в плане влияния на медиасоставляющую. Но работа в этом направлении ещё не завершена», — приводит слова Доменикали The Race.

Напомним, в 2026 году Формула-1 из-за перехода на новый технический регламент проводит три тестовые сессии — одну в закрытом режиме и две в открытом.