Формула-1 рассматривает реформу формата Гран-при

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали отметил, что Формула-1 может отказаться от проведения двух подряд часовых тренировок в том числе и в уикенды, когда спринты не проводятся. Это связано с отзывами аудитории, которая хотела бы видеть больше соревновательных сессий.

При этом рабочая группа занимается вопросом возможности проведения в том числе и отдельных тренировок для новичков в связи с этими изменениями.

«Мы думаем о том, чтобы устраивать соревнования каждый день уикенда. Пока всё идёт по плану, и, конечно же, мы хотим обеспечить новичкам достаточно времени для тренировок. Либо нам нужно предоставить больше времени для свободных заездов, либо организовать отдельную сессию, чтобы дать им возможность освоиться в этой среде, потому что очевидно, что в спринтерский уикенд у новичков не будет времени.

Сейчас мы рассматриваем этот вопрос, и в ближайшее время представим конкретные результаты касаемо этого», — приводит слова Доменикали The Race.

