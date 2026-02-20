Леклер — лучший в утренней сессии заключительного дня тестов Ф-1, Антонелли — 2-й

В Бахрейне завершилась утренняя сессия заключительного дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третье время осталось за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).

4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).

6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).

10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля. Вторая сессия заключительного дня стартует после дневного перерыва в 15:00.