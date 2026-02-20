Скидки
Леклер — лучший в утренней сессии заключительного дня тестов Ф-1, Антонелли — 2-й

Комментарии

В Бахрейне завершилась утренняя сессия заключительного дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третье время осталось за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 19 февраля
19 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.803
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.058
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.359

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).
4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).
6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).
10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля. Вторая сессия заключительного дня стартует после дневного перерыва в 15:00.

