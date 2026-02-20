Стал известен номер, под которым будет выступать Даниил Квят в SuperGT

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят будет выступать в японском чемпионате SuperGT под номером 88. Об этом сообщает японская редакция Motorsport.

Квят станет пилотом команды JLOC. Напарником Квята станет Такаси Когурэ – чемпион серии в категориях GT500 и GT300.

Даниилу Квяту 31 год. В 2014 году россиянин дебютировал в Формуле-1 за команду «Торо Россо». Сезон-2015 провёл в составе «Ред Булл», сменив четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, однако уже в 2016 году вернулся в «Торо Россо», где соревновался ещё четыре года.

В октябре прошлого года Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Роменом Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман». Пока неизвестно, где продолжит карьеру россиянин, — «Ламборгини» покинула чемпионат мира по гонкам на выносливость.