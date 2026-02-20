Скидки
В ФИА подтвердили, что новое крыло «Феррари» полностью соответствует регламенту

Директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис подтвердил, что новый вариант заднего крыла команды «Феррари» полностью соответствует регламенту.

«В целом мы поощряем решения, которые призваны снизить сопротивление воздуха. По этой причине в этом году не сохранились правила DRS, которые ограничивали размер щели при открытии закрылка. Мы сделали всё, чтобы дать командам больше свободы. Так что мы считаем, что решение «Феррари» полностью соответствует правилам», – приводит слова Томабасиса RacingNews365.

Напомним, «Феррари» продемонстрировала конкурентам специальную версию заднего антикрыла, которое может вращаться на 180 градусов и полностью менять положение пластины.

По мнению экспертов, подобное нововведение может дать команде преимущество в 8-10 км/ч на прямой.

При этом данная разработка полностью соответствует регламенту, некоторые другие команды рассматривали такой вариант, однако в итоге отказались от него.

