Команда NASCAR обвинила бывшего спортивного директора в краже конфиденциальной информации

Команда Joe Gibbs Racing, выступающая в гонках NASCAR, подала в суд на своего бывшего спортивного директора Криса Гейбхарта, обвинив его в краже конфиденциальных данных и потребовав $ 8 млн в качестве возмещения убытков.

С 2019 года Гейбхарт был крю-чифом Денни Хэмлина, а в ноябре 2024-го получил повышение до спортивного директора команды, однако уже в декабре 2025-го покинул Joe Gibbs Racing и вёл переговоры о переходе в Spire Motorsports.

«До 10 ноября ответчик занимал одну из самых высоких руководящих должностей в Joe Gibbs Racing, отвечая за все конкурентные аспекты бизнеса, — говорится в иске команды. — После того как владелец JGR отклонил его требования о предоставлении дополнительных полномочий, ответчик приступил к дерзкому плану по краже наиболее конфиденциальной информации команды и последующему её использованию в интересах прямого конкурента в NASCAR — Spire Motorsports. JGR требует возмещения значительных убытков, а также запрета на нарушение обязательств со стороны ответчика».

Портал Motorsport со ссылкой на заявление Joe Gibbs Racing уточняет, что Гейбхарт синхронизировал личное облачное хранилище с рабочим компьютером, и на нём оказалась папка под названием Spire. В ней хранились данные о зарплате сотрудников JGR и спонсорских контрактах, настройках гоночных машин и работе шин, а также аналитика выступлений пилотов, работы крю-чифов и пит-бригад. Кроме того, по заявлению JGR, Гейбхарт сделал на личный телефон не менее двадцати фотографий с конфиденциальными данными, открытыми на рабочем ноутбуке. Дело передано судье Мэттью Орсо.

Отметим, что Joe Gibbs Racing дебютировала в NASCAR Cup Series в 1992 году и на сегодняшний день считается одной из топ-команд первенства: её пилоты пять раз становились чемпионами высшего дивизиона ассоциации и за 33 года выиграли 227 гонок.