Конкуренты «Мерседеса» могут проголосовать против собственной инициативы — The Race

Автопроизводители, вынесшие на обсуждение «спорный» двигатель «Мерседеса», могут сами отказаться от идеи дополнительных проверок со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, изначально авторы протеста рассчитывали, что ФИА будет измерять степень сжатия только горячего мотора, однако в Федерации хотят производить два измерения, каждое из которых не должно превышать значение 16:1.

При этом в нормальных условиях степень сжатия при прогреве мотора, наоборот, уменьшается примерно до 15,2:1. Таким образом, конкуренты «Мерседеса» рассчитывали изначально делать степень сжатия выше положенной, чтобы при прогреве она приходила в норму.

Однако новый способ измерения степени сжатия в двух различных вариациях условий может ударить уже по конкурентам «Мерседеса».

Напомним, для внесения изменений в регламент необходимо, чтобы по меньшей мере четыре производителя из пяти поддержали идею.

