Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Целью было шесть кругов». «Астон Мартин» досрочно завершил предсезонные тесты

«Целью было шесть кругов». «Астон Мартин» досрочно завершил предсезонные тесты
Комментарии

Посол «Астон Мартин» и бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса подтвердил, что предсезонные тесты для команды «Астон Мартин» официально завершены.

«Целью было проехать шесть кругов», — приводит слова де ла Росы SoyMotor.

Напомним, ранее «Хонда» сообщила о причинах проблем на машине «Астон Мартин» двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо во время второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне. Причиной остановки Алонсо стала проблема с батарейкой.

Кроме того, в британской команде сообщили о нехватке запчастей, из-за чего программу пришлось завершить досрочно.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 20 февраля
20 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).
4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).
6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).
10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).

Материалы по теме
Время раскрывать карты! Финальный день тестов Ф-1 в Бахрейне — LIVE
Live
Время раскрывать карты! Финальный день тестов Ф-1 в Бахрейне — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android