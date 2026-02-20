«Целью было шесть кругов». «Астон Мартин» досрочно завершил предсезонные тесты

Посол «Астон Мартин» и бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса подтвердил, что предсезонные тесты для команды «Астон Мартин» официально завершены.

«Целью было проехать шесть кругов», — приводит слова де ла Росы SoyMotor.

Напомним, ранее «Хонда» сообщила о причинах проблем на машине «Астон Мартин» двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо во время второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне. Причиной остановки Алонсо стала проблема с батарейкой.

Кроме того, в британской команде сообщили о нехватке запчастей, из-за чего программу пришлось завершить досрочно.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).

4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).

6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).

10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).