«Целью было шесть кругов». «Астон Мартин» досрочно завершил предсезонные тесты

Посол «Астон Мартин» и бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса подтвердил, что предсезонные тесты для команды «Астон Мартин» официально завершены.
«Целью было проехать шесть кругов», — приводит слова де ла Росы SoyMotor.
Напомним, ранее «Хонда» сообщила о причинах проблем на машине «Астон Мартин» двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо во время второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне. Причиной остановки Алонсо стала проблема с батарейкой.
Кроме того, в британской команде сообщили о нехватке запчастей, из-за чего программу пришлось завершить досрочно.
Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).
4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).
6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).
10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).