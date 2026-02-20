«Хонда» нашла причину проблем с батареей на тестах в Бахрейне — источник

Японский автопроизводитель «Хонда», ставший поставщиком силовых установок для «Астон Мартин» с 2026 года, определил причину неполадок батареей, возникших по ходу второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает Shiga Sports.

В первый день тестов, когда за рулём находился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, команда столкнулась с неисправностью батареи новой силовой установки. Из-за этого программу четверга пришлось ограничить, а часть пятничной сессии сократить для проведения дополнительных проверок.

В техническом центре HRC Sakura в Японии инженеры провели круглосуточные стендовые симуляции. Сообщается, что коренная причина неисправности уже установлена, а полученные на трассе данные оперативно использованы для доработки на стенде. При этом разработка новой силовой установки проходит сложнее ожидаемого, и график частично сдвинут, однако решение проблемы найдено.

Основной акцент в работе сейчас сделан на двух направлениях: оптимизация отдачи мощности гибридной системы и обеспечение надёжности на дистанции гонки. В проекте подчёркивают, что подобные трудности типичны для начального этапа нового цикла регламента. «Хонда» и «Астон Мартин» продолжают совместную работу и рассчитывают подойти к старту сезона-2026 в Мельбурне в конкурентоспособном и стабильном состоянии.

