Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хонда» нашла причину проблем с батареей на тестах в Бахрейне — источник

«Хонда» нашла причину проблем с батареей на тестах в Бахрейне — источник
Комментарии

Японский автопроизводитель «Хонда», ставший поставщиком силовых установок для «Астон Мартин» с 2026 года, определил причину неполадок батареей, возникших по ходу второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает Shiga Sports.

В первый день тестов, когда за рулём находился гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, команда столкнулась с неисправностью батареи новой силовой установки. Из-за этого программу четверга пришлось ограничить, а часть пятничной сессии сократить для проведения дополнительных проверок.

В техническом центре HRC Sakura в Японии инженеры провели круглосуточные стендовые симуляции. Сообщается, что коренная причина неисправности уже установлена, а полученные на трассе данные оперативно использованы для доработки на стенде. При этом разработка новой силовой установки проходит сложнее ожидаемого, и график частично сдвинут, однако решение проблемы найдено.

Основной акцент в работе сейчас сделан на двух направлениях: оптимизация отдачи мощности гибридной системы и обеспечение надёжности на дистанции гонки. В проекте подчёркивают, что подобные трудности типичны для начального этапа нового цикла регламента. «Хонда» и «Астон Мартин» продолжают совместную работу и рассчитывают подойти к старту сезона-2026 в Мельбурне в конкурентоспособном и стабильном состоянии.

Материалы по теме
«Целью было шесть кругов». «Астон Мартин» досрочно завершил предсезонные тесты

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android