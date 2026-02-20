Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон объяснил, зачем выехал на промежуточных шинах на абсолютно сухую трассу на тестах Ф-1

Окон объяснил, зачем выехал на промежуточных шинах на абсолютно сухую трассу на тестах Ф-1
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал необычный эпизод на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне, когда он выехал на промежуточных шинах в полностью сухих условиях. Во время общения со СМИ спортсмен с улыбкой отметил, что это выглядело как дрифт-сессия.

«Небольшая дрифт-сессия. Это были разные тесты, которые команда хотела провести перед стартом сезона. Мы ожидали дождь и решили: «Почему бы и нет?» Было весело. Думаю, это впервые, когда болид Формулы-1 по сути занимался дрифтом. Мне понравилось», — приводит слова Окона Crash.net.

По словам Окона, тесты в целом прошли для команды продуктивно.

«Это были очень хорошие тесты для нас, начиная ещё с Барселоны. Каждый раз, когда мы выезжаем, что-то улучшаем. Мы нашли дополнительную скорость и многое поняли о машине», — добавил француз.

Материалы по теме
Что творит «Феррари»! Соперники впали в ступор от новинки, болид стартует как ракета
Что творит «Феррари»! Соперники впали в ступор от новинки, болид стартует как ракета

«Кадиллак» представил ролик к показу дебютного болида Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android