Окон объяснил, зачем выехал на промежуточных шинах на абсолютно сухую трассу на тестах Ф-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал необычный эпизод на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне, когда он выехал на промежуточных шинах в полностью сухих условиях. Во время общения со СМИ спортсмен с улыбкой отметил, что это выглядело как дрифт-сессия.

«Небольшая дрифт-сессия. Это были разные тесты, которые команда хотела провести перед стартом сезона. Мы ожидали дождь и решили: «Почему бы и нет?» Было весело. Думаю, это впервые, когда болид Формулы-1 по сути занимался дрифтом. Мне понравилось», — приводит слова Окона Crash.net.

По словам Окона, тесты в целом прошли для команды продуктивно.

«Это были очень хорошие тесты для нас, начиная ещё с Барселоны. Каждый раз, когда мы выезжаем, что-то улучшаем. Мы нашли дополнительную скорость и многое поняли о машине», — добавил француз.

