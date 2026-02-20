Леклер — лучший в третий день вторых тестов Ф-1, Норрис — второй, Ферстаппен — третий

В Бахрейне завершился третий день вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монакский гонщик проехал свой лучший круг за 1:31.992. Второй результат показал Ландо Норрис («Макларен»). Третьим был Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:31.992 (132 круга).

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.879 (47).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.117 (65).

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.205 (82).

5. Пьер Гасли («Альпин») +1.429 (118).

6. Оливер Берман («Хаас») +1.495 (88).

7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.763 (71).

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.924 (49).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.157 (165).

10. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.350 (141).

11. Оскар Пиастри («Макларен») +2.360 (66).

12. Эстебан Окон («Хаас») +2.502 (82).

13. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.519 (59).

14. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.298 (28).

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +4.027 (64).

16. Серхио Перес («Кадиллак») +8.850 (61).

«Уильямс» показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1: