Леклер — лучший в третий день вторых тестов Ф-1, Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Комментарии

В Бахрейне завершился третий день вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монакский гонщик проехал свой лучший круг за 1:31.992. Второй результат показал Ландо Норрис («Макларен»). Третьим был Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:31.992 (132 круга).
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.879 (47).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.117 (65).
4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.205 (82).
5. Пьер Гасли («Альпин») +1.429 (118).
6. Оливер Берман («Хаас») +1.495 (88).
7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.763 (71).
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.924 (49).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.157 (165).
10. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.350 (141).
11. Оскар Пиастри («Макларен») +2.360 (66).
12. Эстебан Окон («Хаас») +2.502 (82).
13. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.519 (59).
14. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.298 (28).
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +4.027 (64).
16. Серхио Перес («Кадиллак») +8.850 (61).

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 20 февраля
20 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.992
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.879
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.117
«Уильямс» показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1:

