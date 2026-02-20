Скидки
Стролл высказался после вторых тестов в Ф-1, где в третий день проехал лишь шесть кругов

Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление на вторых предсезонных тестах в Бахрейне. В третий день гонщик проехал всего шесть кругов.

«Последние недели в Бахрейне были непростыми, и сегодняшний ограниченный заезд не стал тем завершением второго блока тестов, на которое мы рассчитывали. Очевидно, машина пока не достигает той скорости, которую мы хотим видеть, и в ближайшие недели и месяцы предстоит большая работа. Сезон длинный, и мы будем выкладываться на все сто, чтобы раскрыть весь потенциал.

Хочу поблагодарить всех на трассе и в AMRTC за проделанную работу. Сейчас мы не там, где хотим быть, но я знаю, насколько решительно настроена команда. Будем держаться вместе, справляться с вызовами и работать до тех пор, пока не добьёмся желаемой скорости», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Леклер — лучший в третий день вторых тестов Ф-1, Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Бортолето лично извинился перед Строллом за аварию:

