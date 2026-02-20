Скидки
Макс Ферстаппен оценил работу «Ред Булл» после вторых предсезонных тестов в Бахрейне

Макс Ферстаппен оценил работу «Ред Булл» после вторых предсезонных тестов в Бахрейне
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. В третий день нидерландский спортсмен показал третье время. Лучшим был Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 20 февраля
20 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.992
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.879
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.117

«Эта неделя стала хорошим стартом. Во время заездов мы практически выполнили всю программу, что здорово. Теперь у нас много данных для анализа. Перед тестами в Бахрейне мы подготовились максимально тщательно, и команда проделала отличную работу, чтобы мы оказались там, где мы есть. Конечно, очевидно, что нам ещё предстоит многое сделать, чтобы стать быстрее, и над этим мы будем работать. Посмотрим, что покажет Мельбурн: будет здорово вернуться в гонки, однако нам всё ещё предстоит много работать», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

