Макс Ферстаппен оценил работу «Ред Булл» после вторых предсезонных тестов в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. В третий день нидерландский спортсмен показал третье время. Лучшим был Шарль Леклер из «Феррари».

«Эта неделя стала хорошим стартом. Во время заездов мы практически выполнили всю программу, что здорово. Теперь у нас много данных для анализа. Перед тестами в Бахрейне мы подготовились максимально тщательно, и команда проделала отличную работу, чтобы мы оказались там, где мы есть. Конечно, очевидно, что нам ещё предстоит многое сделать, чтобы стать быстрее, и над этим мы будем работать. Посмотрим, что покажет Мельбурн: будет здорово вернуться в гонки, однако нам всё ещё предстоит много работать», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

