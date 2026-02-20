Скидки
«Мерседес» — лидер по числу пройденных кругов на вторых тестах Ф-1, «Ред Булл» — восьмой

Комментарии

Сегодня, 20 февраля, завершился третий день второго блока предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне в преддверии сезона-2026. Лидером по количеству кругов стала немецкая команда «Мерседес», суммарно проехавшая 432 круга за три дня тестов.

За «Мерседесом» следуют «Рейсинг Буллз» (407) и «Хаас» (404). Наименьший результат по числу пройденных кругов показали «Астон Мартин» (128) и «Кадиллак» (266).

Общее число пройденных кругов:
1. «Мерседес» — 432 круга
2. «Рейсинг Буллз» — 407
3. «Хаас» — 404
4. «Макларен» — 395
5. «Уильямс» — 368
6. «Альпин» — 359
7. «Ауди» — 357
8. «Ред Булл» — 329
9. «Феррари» — 324
10. «Кадиллак» — 266
11. «Астон Мартин» — 128.

Напомним, лучший результат в третий день тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — быстрейший круг монегаска составил 1:31.992, что на 0,879 секунды быстрее, чем у Ландо Норриса из «Макларена».

