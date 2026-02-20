«Мерседес» — лидер по числу пройденных кругов на вторых тестах Ф-1, «Ред Булл» — восьмой

Сегодня, 20 февраля, завершился третий день второго блока предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне в преддверии сезона-2026. Лидером по количеству кругов стала немецкая команда «Мерседес», суммарно проехавшая 432 круга за три дня тестов.

За «Мерседесом» следуют «Рейсинг Буллз» (407) и «Хаас» (404). Наименьший результат по числу пройденных кругов показали «Астон Мартин» (128) и «Кадиллак» (266).

Общее число пройденных кругов:

1. «Мерседес» — 432 круга

2. «Рейсинг Буллз» — 407

3. «Хаас» — 404

4. «Макларен» — 395

5. «Уильямс» — 368

6. «Альпин» — 359

7. «Ауди» — 357

8. «Ред Булл» — 329

9. «Феррари» — 324

10. «Кадиллак» — 266

11. «Астон Мартин» — 128.

Напомним, лучший результат в третий день тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — быстрейший круг монегаска составил 1:31.992, что на 0,879 секунды быстрее, чем у Ландо Норриса из «Макларена».

Материалы по теме Макс Ферстаппен оценил работу «Ред Булл» после вторых предсезонных тестов в Бахрейне

Последствия аварии Антонелли на подаренном «Мерседесе»: