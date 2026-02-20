Леклер — лучший по итогам финальных тестов в Бахрейне, Норрис и Ферстаппен — в топ-5

Сегодня, 20 февраля, завершился третий день второго этапа предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Лучшее время по итогам всех трёх дней показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который на последних кругах проехал 1:31.992, став единственным гонщиком, кому удалось уложиться в 92 секунды.

Монегаск опередил Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Оскара Пиастри и Ландо Норриса (оба — «Макларен»). В топ-7 также вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес») и Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Самые быстрые круги всех гонщиков:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:31.992.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.803.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:32.861.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:32.871.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:33.109.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33.197.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:33.408.

8. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33.421.

9. Оливер Берман («Хаас») — 1:33.487.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:33.755.

11. Франко Колапинто («Альпин») — 1:33.818.

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:33.987.

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:34.149.

14. Эстебан Окон («Хаас») — 1:34.201.

15. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:34.260.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:34.342.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:34.532.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:34.555.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:35.290.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:35.369.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:35.974.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:36.536.

Хэмилтон стал фотографом Леклера на медиадне «Феррари»: