«Макларен» на вторых тестах Ф-1 использовал не последнюю версию мотора «Мерседеса» — BBC

«Макларен» на вторых тестах Ф-1 использовал не последнюю версию мотора «Мерседеса» — BBC
Комментарии

На вторых предсезонных тестах «Макларен» использовал не самую последнюю версию мотора «Мерседеса», поэтому можно ожидать прибавки мощности, когда команда перейдёт на актуальную спецификацию в Австралии. Об этом информирует издание BBC.

Первый этап Формулы-1 сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится с 3 по 8 марта.

Напомним, по итогам второго этапа предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис показали третий и четвёртый результат соответственно. Лучшее время по итогам всех трёх дней продемонстрировал Шарль Леклер («Феррари»).

