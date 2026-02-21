Ньюи раскрыл, насколько сильно двигатель «Хонды» отстаёт от лидирующих команд Ф-1 — BBC

Двигатель внутреннего сгорания «Хонды», а также гибридные элементы силового агрегата значительно отстают от показателей лидирующих команд Формулы-1. Об этом информирует BBC.

«Несколько источников сообщили, что на заседании Комиссии Формулы-1 в среду Эдриан Ньюи отметил: «Хонда даже не способна достичь нижнего предела мощности в 250 кВт, не говоря уже о верхнем лимите в 350 кВт, который вступает в силу при определённых условиях по сложным правилам чемпионата»», — говорится в сообщении BBC.

Ранее сообщалось, что «Хонда» нашла причину проблем с батареей на предсезонных тестах в Бахрейне.

Материалы по теме «Хонда» нашла причину проблем с батареей на тестах в Бахрейне — источник

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: