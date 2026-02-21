Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ньюи раскрыл, насколько сильно двигатель «Хонды» отстаёт от лидирующих команд Ф-1 — BBC

Ньюи раскрыл, насколько сильно двигатель «Хонды» отстаёт от лидирующих команд Ф-1 — BBC
Комментарии

Двигатель внутреннего сгорания «Хонды», а также гибридные элементы силового агрегата значительно отстают от показателей лидирующих команд Формулы-1. Об этом информирует BBC.

«Несколько источников сообщили, что на заседании Комиссии Формулы-1 в среду Эдриан Ньюи отметил: «Хонда даже не способна достичь нижнего предела мощности в 250 кВт, не говоря уже о верхнем лимите в 350 кВт, который вступает в силу при определённых условиях по сложным правилам чемпионата»», — говорится в сообщении BBC.

Ранее сообщалось, что «Хонда» нашла причину проблем с батареей на предсезонных тестах в Бахрейне.

Материалы по теме
«Хонда» нашла причину проблем с батареей на тестах в Бахрейне — источник

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android