«Хонда» осталась недовольна производительностью и надёжностью своих моторов на тестах Ф-1

«Хонда» осталась недовольна производительностью и надёжностью своих моторов на тестах Ф-1
Японский производитель «Хонда» остался неудовлетворён работой своих силовых установок по итогам предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом заявил главный инженер компании на трассе Синтаро Орихара.

«Нашей главной целью на этой неделе было накатать километраж на силовой установке, проверить надёжность двигателя и собрать данные. Мы успешно их собрали, но не достигли запланированного пробега. В четверг мы выявили проблему в силовой установке, и все мы объединили усилия, чтобы найти решение в наш последний день тестов. В целом мы недовольны нашей производительностью и надёжностью на данный момент. Однако мы вместе ищем решения в Сакуре, Милтон-Кинсе и Сильверстоуне», — приводит слова Орихары Motorsport.

«Астон Мартин», единственная команда, использующая моторы «Хонды» в сезоне-2026, показала худшее время среди всех участников и проехала меньше всех кругов за шесть тестовых дней — всего 334. Лучший круг Лэнса Стролла (1:35.974) оказался на четыре секунды медленнее эталонного времени Шарля Леклера на «Феррари» (1:31.992). Даже новичок чемпионата «Кадиллак» показал результат быстрее — 1:35.290.

Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»
