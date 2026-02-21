Скидки
В «Феррари» приняли решение по гоночному инженеру Льюиса Хэмилтона

Карло Санти является действующим гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в «Феррари», и его назначение не рассматривается как временное решение. Об этом сообщает GPblog.

Ранее предполагалось, что итальянец будет исполнять обязанности инженера только на время предсезонных тестов, пока команда ищет постоянную замену Риккардо Адами. Последний помогал Хэмилтону с пит-уолла в сезоне-2025, но в начале 2026 года перешёл на работу в Академию «Феррари». Санти, до этого ассистировавший основным инженерам Хэмилтона и Шарля Леклера, занял освободившееся место как на съёмочных днях в Барселоне, так и на обеих неделях тестов в Бахрейне.

По информации издания, ситуация с назначением Санти более тонкая, чем просто временная мера. Он останется гоночным инженером британца как минимум на первые этапы сезона, включая Гран-при Австралии.

Окончательное решение о том, продолжит ли Санти работать с Хэмилтоном весь сезон, будет принято после оценки их взаимодействия в первых гонках. В паддоке отмечают, что у пары «сложилась хорошая «химия». Ранее в числе кандидатов на роль постоянного инженера называли Седрика Мишель-Грожана, работавшего в «Макларене», но официального подтверждения его назначения так и не последовало.

