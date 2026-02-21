Франческо Баньяя выбрал «Априлью», а не «Ямаху» для ухода из «Дукати»

Итальянский гонщик MotoGP Франческо Баньяя находится на финальной стадии переговоров с «Априльей» о контракте на сезоны-2027 и 2028. Об этом сообщает The Race.

По информации издания, итальянец станет напарником своего соотечественника и близкого друга Марко Бедзекки, создав «итальянскую команду мечты». Бедзекки ранее продлил контракт с «Априльей» на тестах в Сепанге.

Первоначально слухи связывали Баньяю с переходом в «Априлью» после того, как стало ясно, что Педро Акоста займёт его место в заводской команде «Дукати» рядом с Марком Маркесом в 2027 году. Однако в последние недели появилась информация, что «Ямаха» предложила гонщику более выгодный финансовый контракт, чтобы объединить его с Хорхе Мартином, заменив Алекса Ринса и Фабио Куартараро.

За последние дни ситуация изменилась. По данным источников, более конкурентоспособный пакет «Априльи» перевесил финансовые условия «Ямахи». Баньяя, занявший лишь пятое место в чемпионате-2025 после сложного сезона с Маркесом, стремится как можно быстрее вернуться к победам и, вероятно, считает, что у него нет времени ждать прогресса «Ямахи» с новым двигателем V4.