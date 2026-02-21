Скидки
Вассёр — о лучшем времени Леклера на тестах Ф-1: не нужно делать поспешных выводов

Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, в которых призвал не переоценивать лучшее время пилота команды Шарля Леклера.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 20 февраля
20 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.992
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.879
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.117

«Пока всё прошло хорошо. Нужно помнить, что целью было намотать как можно больше километров, собрать максимум данных и начать подготовку к сезону на прочной базе. В этом смысле цели достигнуты, и у нас неплохой уровень надёжности.

Скорость — понятие относительное, потому что мы не знаем, с каким количеством топлива работали остальные, не знаем их моторных режимов и понимаем, что некоторые не использовали определённые типы шин.

Здесь мы поставили лучшее время, но это никак не связано с тем, что будет через две недели в Мельбурне. Поэтому не стоит делать поспешных выводов», — приводит слова француза издание FormulaPassion.

Напомним, во время тестов пилот «Скудерии» Шарль Леклер проехал лучший круг за 1:31.992 на трассе «Сахир». Он оказался единственным гонщиком, которому удалось выйти из 92 секунд.

