Бриаторе — о новых правилах Ф-1: фанаты понимают лишь 20%

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе подверг критике новый технический регламент Формулы-1, предупредив, что сложное управление энергией превращает гонки в «инженерное упражнение», которое отдаляет болельщиков.

«Думаю, да. Фанаты в любом случае понимают лишь 20% из этого», — заявил он, отвечая на вопрос, не слишком ли сложной стала Формула-1 для зрителей. Его слова приводит издание Motorsport-Total.

Итальянец провёл параллель с Формулой-Е, вспомнив, как опытные пилоты из «Королевских гонок» не могли справиться с электромобилями.

«Помните Формулу-E? Пилоты из Ф-1 пытались пилотировать эти машины, и это было невозможно. Почему? Потому что управлять ими было, скорее, инженерным упражнением. И мы сейчас движемся именно туда.

Обычно, чтобы обогнать, ты выжимаешь газ до упора. Теперь нужно сбрасывать. Я не знаю. Ясно одно: Формула-1 пока мало что сделала, чтобы объяснить это зрителю.

Если управление батареей станет важнее тяжёлой педали газа, Формула-1 рискует потерять душу», — добавил он.