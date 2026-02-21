Расселл заявил, что «Мерседес» сократил разрыв с «Ред Булл» по эффективности гибрида

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что команды с их двигателями прибавили в работе гибридной части силовой установки по ходу предсезонных тестов в Бахрейне.

«Их [«Ред Булл»] эффективность использования гибридной энергии по-прежнему выглядит лучшей в пелотоне, и за это им стоит отдать должное. Думаю, для всех это стало сюрпризом, так что посмотрим, как всё сложится в Мельбурне.

Команды с двигателями «Мерседеса» значительно прибавили со второго дня тестов в Бахрейне, так что разрыв заметно сократился. Но это шесть дней тестов, а в Мельбурне будет всего три часа практики — это главная причина для беспокойства», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

Напомним, по итогам заключительных предсезонных тестов команда «Мерседес» проехала больше всего — 432 круга. Британский же пилот оказался на шестой строчке сводного итогового протокола со временем 1:33.197.