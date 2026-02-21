Норрис объяснил задержку на тестах Ф-1 в пятницу мелкой проблемой с шасси

Пилот «Макларена» Ландо Норрис раскрыл причину задержки выезда на трассу в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. Британец пропустил первые два часа дневной сессии из-за небольшой неисправности.
«Неплохой заключительный день в Бахрейне. В обед мы обнаружили мелкую проблему с шасси на машине, из-за чего наша работа днём задержалась. В результате мы не смогли выполнить полную гоночную симуляцию, как планировали, но всё же смогли получить важное время на трассе, особенно с тренировочным стартом в конце.
В целом это были продуктивные девять дней тестов, и мы многое узнали о машинах нового регламента и о том, как выжимать из них скорость, особенно в связке с новыми силовыми установками. Огромное спасибо команде за всю работу — мы отлично подготовились к Австралии. Я рад приступить к гонкам», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.
