Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис объяснил задержку на тестах Ф-1 в пятницу мелкой проблемой с шасси

Норрис объяснил задержку на тестах Ф-1 в пятницу мелкой проблемой с шасси
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис раскрыл причину задержки выезда на трассу в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. Британец пропустил первые два часа дневной сессии из-за небольшой неисправности.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 20 февраля
20 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.992
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.879
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.117

«Неплохой заключительный день в Бахрейне. В обед мы обнаружили мелкую проблему с шасси на машине, из-за чего наша работа днём задержалась. В результате мы не смогли выполнить полную гоночную симуляцию, как планировали, но всё же смогли получить важное время на трассе, особенно с тренировочным стартом в конце.

В целом это были продуктивные девять дней тестов, и мы многое узнали о машинах нового регламента и о том, как выжимать из них скорость, особенно в связке с новыми силовыми установками. Огромное спасибо команде за всю работу — мы отлично подготовились к Австралии. Я рад приступить к гонкам», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

Сейчас читают:
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android