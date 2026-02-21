Скидки
Шарль Леклер: старт в Австралии будет иметь решающее значение

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что команда делает особую ставку на старт перед первым этапом сезона в Мельбурне.

«Старт — очень важный момент гонки, и мы уделили этому особое внимание. Он по-прежнему сложен, как и для всех остальных, но, возможно, у нас есть небольшое преимущество. Я рад этому, потому что в Австралии каждый старт будет иметь решающее значение: можно как отыграть много позиций, так и потерять их.

С нашей стороны он выглядит хорошо на тестах, но, думаю, пока слишком рано делать выводы. Все скрывают свою реальную форму и стараются себя выставить так, будто быстрее именно соперники. Мы пока не до конца понимаем, где находимся», — приводит слова монегаска издание Sportal.

Гран-при Австралии пройдёт в Мельбурне через две недели, с 6 по 8 марта, и откроет сезон-2026.

