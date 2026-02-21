Экс-пилот Ф-1: «Феррари» и «Мерседес» находятся на одном уровне, «Макларен» уступает

Бывший пилот Формулы-1, итальянский комментатор Иван Капелли оценил предварительную расстановку сил в сезоне-2026.

«На мой взгляд, «Феррари» и «Мерседес» находятся на одном уровне — разница между ними составляет от десятой до трёх десятых секунды. Затем идёт «Макларен», но с большим вопросительным знаком: в гонке, как мне кажется, после 10-15 кругов их задние шины начинают деградировать сильнее, чем у остальных, и из-за этого они потеряли своё преимущество прошлого года.

И затем «Ред Булл», который пока вынужден догонять. Вероятно, они ещё не нашли баланс с силовой установкой, которую сделали в содружестве с «Фордом», и в целом им немного не хватает производительности», — сказал Иван в эфире Sky Sport Italia.