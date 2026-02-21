Менеджер Леклера — о предстоящем сезоне Ф-1: Шарль настроен позитивно

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, подвёл итоги последних предсезонных тестов в Бахрейне и отметил, что его подопечный сохраняет оптимистичный настрой.

«Тесты прошли довольно хорошо. Сейчас сложно составить ясную картину, потому что мы не знаем, как работают другие. Мы проехали много кругов, и это обнадёживает. Люди в «Феррари» настроены позитивно и работают слаженно.

У меня есть ощущение, что в этом году «Феррари» пробует множество решений и стремится к инновациям, но на данном этапе это ничего не означает. Мы видим, что «Астон Мартин» испытывает трудности, хотя их машина выглядит революционно.

Шарль настроен позитивно, он рад вернуться за руль и с нетерпением ждёт Мельбурна, даже если мы пока не знаем, где находимся по сравнению с другими. В любом случае мы уверены и рады быть здесь», — приводит слова Николя итальянское издание Fuori Pista.