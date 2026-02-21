Скидки
Доменикали объяснил стремление руководства Формулы-1 увеличить количество спринтов

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали объяснил стремление Liberty Media расширить программу спринтов и изменить формат гоночных уикендов запросами болельщиков и промоутеров.

«Причина, по которой мы начали обсуждать количество спринтов и, возможно, другой формат, заключается в отзывах, которые мы получаем от болельщиков и промоутеров. Они хотят видеть реальную борьбу на трассе все три дня уикенда. Уже в пятницу люди хотят видеть что-то спортивное, будь то квалификация или что-то ещё. Даже если это не спринтерский уикенд, есть тенденция к чему-то другому. Мы думаем, чтобы каждый день на трассе был значимым», — приводит слова Доменикали испанское издание Motorsport.

Ранее сообщалось, что Формула-1 рассматривает возможность увеличения числа спринтерских гонок с шести до 12 в год, начиная с сезона-2027. В ФОМ также изучают варианты изменения формата традиционных уикендов, чтобы добавить соревновательный элемент в пятничные заезды.

