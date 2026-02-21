Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри прояснил ситуацию с уменьшением роли Уэббера в его команде

Пиастри прояснил ситуацию с уменьшением роли Уэббера в его команде
Комментарии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что не планирует прекращать сотрудничество с Марком Уэббером.

«Ничего особенного не произошло. Просто мы немного изменили структуру работы. Марк по-прежнему в полной мере вовлечён в нашу работу, за последние недели мы с ним очень часто общались. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при. Больше ничего не поменяется», – приводит слова Пиастри Motorsport.

Напомним, во время уикендов с Пиастри будет работать Педру Матуш — португальский инженер, работавший с Пиастри в «Преме» в 2021 году, когда австралиец в дебютный сезон выиграл титул в Формуле-2. Матуш также сотрудничал с Оскаром в 2017 году, в его дебютный сезон в британской Формуле-4.

Материалы по теме
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android