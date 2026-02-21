Пиастри прояснил ситуацию с уменьшением роли Уэббера в его команде

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что не планирует прекращать сотрудничество с Марком Уэббером.

«Ничего особенного не произошло. Просто мы немного изменили структуру работы. Марк по-прежнему в полной мере вовлечён в нашу работу, за последние недели мы с ним очень часто общались. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при. Больше ничего не поменяется», – приводит слова Пиастри Motorsport.

Напомним, во время уикендов с Пиастри будет работать Педру Матуш — португальский инженер, работавший с Пиастри в «Преме» в 2021 году, когда австралиец в дебютный сезон выиграл титул в Формуле-2. Матуш также сотрудничал с Оскаром в 2017 году, в его дебютный сезон в британской Формуле-4.