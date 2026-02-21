Оба пилота «Ред Булл» получили 15-секундные штрафы во второй гонке Supercars

В Сиднее (Австралия) состоялась вторая гонка сезона 2026 года серии Supercars. Победу в заезде одержал пилот Team 18 Антон де Паскуале.

Вторым финишировал чемпион серии 2023 года Броди Костеки, третьим стал пилот Grove Racing Мэттью Пэйн.

Два основных пилота команды Triple Eight Race Engineering Брок Фини и Уилл Браун, выступающие по брендом Red Bull AMPOL, получили в ходе гонки 15-секундные штрафы. Фини был наказан за небезопасный выпуск с пит-лейна, а Браун получил штраф за столкновение с соперником.

Repco Supercars. Сидней. Вторая гонка

1. Антон де Паскуале (Team 18) — 26 кругов.

2. Броди Костеки (Dick Johnson Racing) +0.363.

3. Мэттью Пэйн (Grove Racing) +7.308.

4. Кэмерон Уотерс (Tickford Racing) +20.328.

5. Дэвид Рейнольдс (Team 18) +21.931.

6. Брок Фини (Triple Eight Race Engineering/Red Bull AMPOL) +28.352.

7. Райан Вуд (Walkinshaw TWG Racing) +29.811.

8. Кай Аллен (Grove Racing) +29.874.

9. Джек ле Брок (Matt Stone Racing) +31.366.

10. Джеймс Голдинг (Blanchard Racing Team) +31.644.