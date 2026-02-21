В Формуле-1 ввели ещё одно важное изменение в процедуру старта

Формула-1 запретит использовать режим активной аэродинамики во время стартов гонок. Об этом рассказал руководитель «Макларена» Андреа Стелла.

«Думаю, было достигнуто общее соглашение относительно использования активной аэродинамики на рывке к первому повороту после старта. Мы не будем её использовать. Хотя это ещё предстоит ратифицировать в определённой форме со стороны ФИА, думаю, мы пришли к согласию в этом вопросе», — приводит слова Андреа Стеллы The Race.

Ожидается, что в ближайшее время ФИА либо внесёт изменения в регламент Формулы-1, либо это будет делаться отдельно перед каждым Гран-при гоночным директором.