Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 ввели ещё одно важное изменение в процедуру старта

В Формуле-1 ввели ещё одно важное изменение в процедуру старта
Комментарии

Формула-1 запретит использовать режим активной аэродинамики во время стартов гонок. Об этом рассказал руководитель «Макларена» Андреа Стелла.

«Думаю, было достигнуто общее соглашение относительно использования активной аэродинамики на рывке к первому повороту после старта. Мы не будем её использовать. Хотя это ещё предстоит ратифицировать в определённой форме со стороны ФИА, думаю, мы пришли к согласию в этом вопросе», — приводит слова Андреа Стеллы The Race.

Ожидается, что в ближайшее время ФИА либо внесёт изменения в регламент Формулы-1, либо это будет делаться отдельно перед каждым Гран-при гоночным директором.

Материалы по теме
Что творит «Феррари»! Соперники впали в ступор от новинки, болид стартует как ракета
Что творит «Феррари»! Соперники впали в ступор от новинки, болид стартует как ракета
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android