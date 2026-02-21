Названа возможная уязвимость «Феррари» на требовательных к моторам трассах

Репортёр Крейг Слейтер сообщил, что многие эксперты выражают опасения относительно выступлений «Феррари» на трассах, требовательных к мощности двигателя, в связи с тем, что в конструкции силовой установки команды используется маленький турбонаддув.

«Макларен» немного опережает «Феррари», судя по эффективности силового агрегата «Мерседеса» в этом сезоне. А также потому, что некоторые инженеры сказали мне, у них есть опасения по поводу небольшого турбокомпрессора в силовой установке «Феррари».

Старты у них очень хорошие, мы это видели. Они делали молниеносные старты. Но может ли это стать недостатком и проблемой, особенно на трассах чувствительных к мощности двигателя, таких как Спа, Монца, Сильверстоун и, возможно, даже Альберт-Парк, где пройдёт первая гонка сезона?» — сказал Слейтер в эфире Sky Sports.