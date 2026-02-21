Скидки
Лоусон: в некоторых гонках важнейшей задачей станет добраться до финиша

Лоусон: в некоторых гонках важнейшей задачей станет добраться до финиша
Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался об итогах предсезонных тестов и о болидах Формулы-1 сезона-2026.

«Пока рано делать выводы, но да, управляются новые болиды сильно иначе, для гонщиков это является серьёзным вызовом. Понятно и то, что очень важным фактором в этом году будет надёжность болидов. В некоторых гонках важнейшей задачей станет добраться до финиша.

С учётом того, как сложно работать с новыми машинами, мы можем быть довольны уже тем, что в полном объёме выполнили план работ на предсезонных тестах. Пока всё складывается нормально, но с точки зрения скорости очень сложно понять, где мы находимся в расстановке сил, чем на тестах занимались другие команды. Это мы сможем увидеть только в Мельбурне», – приводит слова Лоусона RacingNews365.

Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
