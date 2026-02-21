В «Макларене» будут использовать на ГП Австралии ту же спецификацию, что и на тестах

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о тестах Формулы-1 и дальнейшей работе над машиной.

«Если говорить о спецификации машины, то увиденный на тестах болид в целом будет таким же в Австралии. Сейчас мы занимаемся созданием некоторых деталей, которые будут готовы именно к этапу в Австралии.

Конечно, будем работать над снижением веса болида. Это одна из основ процесса разработки машины. Даже если вы вписываетесь в лимит веса, нужно стараться удержаться в нём, потому что в таком случае вы можете что-нибудь придумать с балластом. Думаю, многие команды будут долго работать над весом, пока не добьются желаемых результатов», – приводит слова Стеллы Motorsport Week.