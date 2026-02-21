Скидки
«Для этого и нужны тесты». Антонелли — о проблемах с силовой установкой

«Для этого и нужны тесты». Антонелли — о проблемах с силовой установкой
Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался об итогах предсезонных тестов.

«Завершение предсезонных тестов обернулось разочарованием — проблемы с силовой установкой не позволили поработать на трассе с утра в последний день. На тестах в Бахрейне у нас несколько раз были проблемы с надёжностью болида, что ограничило наши возможности с точки зрения пройденного километража. Это расстраивает всех в команде, но в итоге стоит сказать, что для таких вещей тесты и нужны. При этом до остановки в последний день тестов мы успели проехать 49 кругов и смогли собрать важную информацию.

Теперь у нас будет ещё немного времени, прежде чем мы отправимся в Австралию. Мы смогли заложить прочный фундамент для дальнейшего развития, но знаем, что команде нужно стремиться стать лучше, если мы хотим сражаться за самые высокие места», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
