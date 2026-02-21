Йос Ферстаппен — о тестах «Ред Булл»: всё работает идеально

Отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен высказался об итогах тестов Формулы-1.

«Всегда сложно сказать наверняка. Неизвестно, что на самом деле прячется за результатами тестов, но должен сказать, я доволен тем, как всё складывается. Особенно если посмотреть на работу двигателя. Он мощный и надёжный. В первой гонке увидим, на что он на самом деле способен.

Мы довольны. Было несколько небольших проблем, но это нормально. Всегда приходится что-то подправлять, но сейчас всё работает идеально. Болид проехал большую дистанцию, это обнадёживающий признак», — приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.