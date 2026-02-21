Эксперт: меня беспокоит положение Хаджара

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Джолион Палмер высказался о работе Исака Хаджара в составе «Ред Булл» на тестах.

«Меня немного беспокоит текущее положение Хаджара. Ферстаппен выглядел на тестах очень уверенно, при этом на его стороне есть огромное преимущество по пройденному километражу. Мы уже несколько лет подряд видим подобную историю со вторым пилотом «Ред Булл», когда второму пилоту просто не везёт. В свой финальный день Хаджар проехал 66 кругов. Это не самый хороший результат. А на прошлой неделе у него тоже возникла проблема, которая не позволила провести на трассе больше времени.

Хаджару нужно больше времени на адаптацию, чтобы догнать Ферстаппена. При этом мы знаем, как Макс хорош на самом деле. И что новые болиды больше подходят его стилю пилотажа. Надеюсь, Хаджару хватит таланта, чтобы показать себя в Мельбурне, а мы видели в прошлом году, что выступление в Мельбурне может задать тон всему его сезону», – приводит слова Палмера Sky Sports.