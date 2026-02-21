Скидки
Ральф Шумахер: этот сезон может стать последним для Окона в «Хаасе»

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Ральф Шумахер высказался о пилоте «Хааса» Эстебане Оконе.

«Этот юноша пришёл, увидел, победил и заставил Окона побледнеть. Эстебану сейчас нужно менять ситуацию. В противном случае, если он не покажет, что может быть быстрее или выступать на равных с напарником, этот сезон может стать последним для Окона в команде «Хаас». Берман — один из главных талантов, у которого есть потенциал стать чемпионом. Посмотрим, когда Оливер окажется в «Феррари».

Окону нужно показать темп. Есть много хороших пилотов, которые ждут свой шанс, которые показали скорость в Формуле-2 и заслужили возможность проявить себя. Мы знаем, что Джин Хаас умеет принимать непростые решения, ему нужно, чтобы пилот демонстрировал темп», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

