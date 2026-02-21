Йос Ферстаппен: мы очень довольны Мекисом, в команду вернулось спокойствие

Йос Ферстаппен, бывший пилот Формулы-1 и отец Макса Ферстаппена, высказался о руководителе команды «Ред Булл» Лоране Мекисе.

«Мы им очень довольны. В данный момент эта команда выступает на невероятно высоком уровне. В коллективе появилось очень много новых лиц, но атмосфера в команде сейчас великолепная. Я рад, к счастью, в команду вернулось спокойствие. Всё это оказывает положительное влияние на команду.

Мекис — очень общительный человек. Он хорошо чувствует и понимает людей. И они не могут его запутать, как, в общем-то, и мы. Он прекрасно разбирается во всех данных. Ну и, помимо всего прочего, он просто отличный парень», – приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.