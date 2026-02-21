Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг оценил выступление «Ауди» на тестах

Хюлькенберг оценил выступление «Ауди» на тестах
Комментарии

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.

«Конечно, чувствую, что мы добились очень хорошего прогресса от тестов в Барселоне до Бахрейна, где находимся сейчас. Есть положительные моменты, но всё-таки это только первые дни. Всегда есть чем заняться, над чем работать и что оптимизировать. Это незавершённая работа, нам нужно учиться по ходу дела, делать свою работу как можно лучше и участвовать в гонках.

Думаю, мы ничего не узнаем до Мельбурна и даже нескольких первых гонок. Неизвестно, где мы будем бороться, потому что чувствую, что сейчас многое будет зависеть от трассы. Наша команда усердно работала в течение зимы, совершенствуя все области с новой силовой установкой, делала это впервые», – приводит слова Нико Хюлькенберга Crash.

Материалы по теме
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android