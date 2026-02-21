Хюлькенберг оценил выступление «Ауди» на тестах

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.

«Конечно, чувствую, что мы добились очень хорошего прогресса от тестов в Барселоне до Бахрейна, где находимся сейчас. Есть положительные моменты, но всё-таки это только первые дни. Всегда есть чем заняться, над чем работать и что оптимизировать. Это незавершённая работа, нам нужно учиться по ходу дела, делать свою работу как можно лучше и участвовать в гонках.

Думаю, мы ничего не узнаем до Мельбурна и даже нескольких первых гонок. Неизвестно, где мы будем бороться, потому что чувствую, что сейчас многое будет зависеть от трассы. Наша команда усердно работала в течение зимы, совершенствуя все области с новой силовой установкой, делала это впервые», – приводит слова Нико Хюлькенберга Crash.