Стролл подвёл итоги тестов в Бахрейне

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл подвёл итоги тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Эти две недели тестов в Бахрейне получились трудными, и последний день прошёл совершенно не так, как нам этого хотелось. Учитывая те ограничения, при которых мы были вынуждены действовать.

Очевидно, что с точки зрения скорости наша машина работает не так, как нам этого бы хотелось, знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас ждёт много работы. Впереди длинный сезон, так что мы будем работать, не сбавляя оборотов, стараясь сделать всё, чтобы наша машина стала лучше», – приводит слова Стролла RacingNews365.

Напомним, в финальный день тестов Стролл смог проехать всего шесть кругов.