Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл подвёл итоги тестов в Бахрейне

Стролл подвёл итоги тестов в Бахрейне
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл подвёл итоги тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Эти две недели тестов в Бахрейне получились трудными, и последний день прошёл совершенно не так, как нам этого хотелось. Учитывая те ограничения, при которых мы были вынуждены действовать.

Очевидно, что с точки зрения скорости наша машина работает не так, как нам этого бы хотелось, знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас ждёт много работы. Впереди длинный сезон, так что мы будем работать, не сбавляя оборотов, стараясь сделать всё, чтобы наша машина стала лучше», – приводит слова Стролла RacingNews365.

Напомним, в финальный день тестов Стролл смог проехать всего шесть кругов.

Материалы по теме
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android