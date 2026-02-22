Оскар Пиастри подвёл итоги тестов в Бахрейне

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри подвёл итоги завершившихся предсезонных тестов в Бахрейне.

«Похоже, мы стали оптимистичнее. Тесты прошли для нас гладко. Нам удалось проехать много кругов, многое понять, как хорошее, так и плохое. У нас есть хорошие идеи и направление развития.

С такими изменениями в правилах вы узнаете как много хорошего, так и много плохого. И всегда важно узнать как можно больше до первого этапа. Думаю, мы добились хорошего прогресса. Не скажу, что мы лидируем с большим отрывом, но всё не так уж и плохо», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

