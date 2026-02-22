Советник «Кадиллака»: мы должны взять судьбу в свои руки и стать заводской командой

Советник «Кадиллака» Пэт Симмондс заявил, что с момента начала своей подготовки к дебюту в Формуле-1 американская команда пытается стать максимально независимой.

«По всей видимости, мы поступили иначе, чем, скажем, последняя команда, которая пришла [в Формулу-1]. Мы твёрдо убеждены, что должны взять судьбу в свои руки и стать заводской командой. И мы станем.

Если вы посмотрите на нашу машину, то увидите, что мы не покупали все компоненты. Мы решили, что раз уже используем двигатель «Феррари», то возьмём и их коробку передач, но мы не покупали всю заднюю часть, как могли сделать другие», — приводит слова Симмондса издание Motorsport-Total.