Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Советник «Кадиллака»: мы должны взять судьбу в свои руки и стать заводской командой

Советник «Кадиллака»: мы должны взять судьбу в свои руки и стать заводской командой
Комментарии

Советник «Кадиллака» Пэт Симмондс заявил, что с момента начала своей подготовки к дебюту в Формуле-1 американская команда пытается стать максимально независимой.

«По всей видимости, мы поступили иначе, чем, скажем, последняя команда, которая пришла [в Формулу-1]. Мы твёрдо убеждены, что должны взять судьбу в свои руки и стать заводской командой. И мы станем.

Если вы посмотрите на нашу машину, то увидите, что мы не покупали все компоненты. Мы решили, что раз уже используем двигатель «Феррари», то возьмём и их коробку передач, но мы не покупали всю заднюю часть, как могли сделать другие», — приводит слова Симмондса издание Motorsport-Total.

Материалы по теме
Ливрея «Кадиллака» может вызвать вопросы у ФИА — Bild
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android