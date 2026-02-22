Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр — о проблеме новых болидов Ф-1 со стартом: поднимал этот вопрос год назад

Вассёр — о проблеме новых болидов Ф-1 со стартом: поднимал этот вопрос год назад
Комментарии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что поднимал вопрос проблемы со стартом у болидов нового поколения до смены регламента.

Напомним, поскольку в новых моторах отсутствует MGU-H (модуль тепловой энергии), пилотам приходится поддерживать более высокие обороты и тратить больше времени на старт.

«Мы поднимали вопрос о процедуре старта с ФИА год назад, и это было проблематично. Все понимали, что без MGU-H старт будет сложным. ФИА решила не менять процедуру. Мы все принимали решения о конструкции двигателя, основываясь на правилах», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Материалы по теме
Вассёр — о лучшем времени Леклера на тестах Ф-1: не нужно делать поспешных выводов

«Феррари» показали SF-26 в действии

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android