Вассёр — о проблеме новых болидов Ф-1 со стартом: поднимал этот вопрос год назад

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что поднимал вопрос проблемы со стартом у болидов нового поколения до смены регламента.

Напомним, поскольку в новых моторах отсутствует MGU-H (модуль тепловой энергии), пилотам приходится поддерживать более высокие обороты и тратить больше времени на старт.

«Мы поднимали вопрос о процедуре старта с ФИА год назад, и это было проблематично. Все понимали, что без MGU-H старт будет сложным. ФИА решила не менять процедуру. Мы все принимали решения о конструкции двигателя, основываясь на правилах», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

