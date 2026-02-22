«Настало время заняться серьёзными делами». Шарль Леклер — об окончании тестов в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился фотографиями с завершения предсезонных тестов в Бахрейне.
«Тесты закончились. Наша программа прошла хорошо, но теперь настало время заняться серьёзными делами, чтобы понять, где мы находимся. Первая гонка через две недели», — написал Леклер в социальных сетях.
Фото: пресс-служба «Феррари»
Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Самые быстрые круги всех гонщиков:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:31.992.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.803.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:32.861.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:32.871.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:33.109.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33.197.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:33.408.
8. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33.421.
9. Оливер Берман («Хаас») — 1:33.487.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:33.755.