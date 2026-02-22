У Юки Цуноды загорелся болид «Ред Булл» на демонстрационном заезде в США

Курьёзный инцидент произошёл с бывшим пилотом «Ред Булл» Юки Цунодой. Во время демонстрационного заезда в Сан-Франциско (США) у японского гонщика загорелся болид.

После криков зрителей Цунода обратил внимание на возгорание, которое изначально не заметил, и без последствий покинул машину.

Юки Цуноде 25 лет. Японец дебютировал в Формуле-1 в 2021 году в качестве пилота «Альфа Таури» (впоследствии – «Рейсинг Булл»). По ходу сезона-2025 был переведён в «Ред Булл», однако покинул команду по окончании чемпионата. Лучший результат показал в 2024 году, став 12-м.

Материалы по теме Доменикали: желаю Цуноде вернуться в качестве боевого гонщика

Цунода встретился с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски