«Я никуда не ухожу». Льюис Хэмилтон опубликовал пост перед началом сезона-2026

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Тесты завершены. Вдохновляюще видеть, как команда отдаёт все силы, чтобы создать машину. Самая захватывающая часть работы для меня. Всё создаётся с нуля, а затем снова и снова переделывается. Лишь немногие из нас получают возможность испытать эту машину. И это чувство никогда не надоедает. Хочу выразить огромную благодарность всей команде на базе за упорный труд, благодаря которому мы достигли этого результата!

Я перезагрузился и отдохнул. Я никуда не ухожу, поэтому оставайтесь со мной. В какой-то момент я забыл, кем являюсь, но благодаря вашей поддержке такого больше не произойдёт. Я знаю, чего нужно добиться. Это будет невероятный сезон. Я отдал всё, чтобы оказаться здесь сегодня. Вперёд!» — написал Хэмилтон в социальных сетях.