Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я никуда не ухожу». Льюис Хэмилтон опубликовал пост перед началом сезона-2026

«Я никуда не ухожу». Льюис Хэмилтон опубликовал пост перед началом сезона-2026
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Тесты завершены. Вдохновляюще видеть, как команда отдаёт все силы, чтобы создать машину. Самая захватывающая часть работы для меня. Всё создаётся с нуля, а затем снова и снова переделывается. Лишь немногие из нас получают возможность испытать эту машину. И это чувство никогда не надоедает. Хочу выразить огромную благодарность всей команде на базе за упорный труд, благодаря которому мы достигли этого результата!

Я перезагрузился и отдохнул. Я никуда не ухожу, поэтому оставайтесь со мной. В какой-то момент я забыл, кем являюсь, но благодаря вашей поддержке такого больше не произойдёт. Я знаю, чего нужно добиться. Это будет невероятный сезон. Я отдал всё, чтобы оказаться здесь сегодня. Вперёд!» — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Материалы по теме
«Настало время заняться серьёзными делами». Шарль Леклер — об окончании тестов в Бахрейне
Материалы по теме
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android